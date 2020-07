Literatur und Jazz : Sonntagsmatinée mit Lyrik und Musik am Museum

Saarbrücken „Kunst im Grünen“ heißt es am Sonntag, 19. Juli, 11 Uhr, im Saarlandmuseum. Die Autorin Sabine Göttel und der Jazz-Musiker Wollie Kaiser nehmen die Besucher mit, verschiedene Kunstwerke im Skulpturengarten der Modernen Galerie zu erkunden.

Sabine Göttel wurde in Homburg geboren und studierte Deutsche und Französische Literatur in Saarbrücken. Nach Festengagements als Theaterdramaturgin lebt sie derzeit als Autorin, Dramaturgin und Dozentin in Hannover. Wollie Kaiser kommt ursprünglich aus Köln und lebt seit mittlerweile 17 Jahren in Saarbrücken. Er ist Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik Saar und hat bei über 40 Schallplatten- und CD-Einspielungen mitgewirkt.