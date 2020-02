Buchvorstellung : Eine „Saarfari“, die ist lustig. . .

Saarbrücken Im Historischen Museum können Kinder auf eine ganz besondere Fantasie-Reise gehen. Buchvorstellung mit Bernd Kissel.

Plötzlich steckt er mitten in einem spannenden Abenteuer, in dem er zunächst der aufgeweckten Lilo begegnet und sich dann unfreiwillig mit ihr auf eine Zeitreise durch vergangene Jahrzehnte und Jahrhunderte begibt. Mit Hilfe von magischen Museumsstücken gelangen die beiden an ungewöhnliche Orte, begeben sich in Gefahr und finden neue Freunde auf ihrer Sa(ar)fari durch die Geschichte.