Festival : Créajeune: 26 Filme von Kindern im Wettbwerb

Saarbrücken (red) Der Filmwettbewerb Créajeune, für Kinder und Jugendliche aus der Großregion, ist angelaufen. Nach Veranstaltungen in Luxemburg und Metz gibt es nun in Saarbrücken den Wettbewerb der Filme von Kindern bis zwölf Jahren.

Am Freitag, 17 Uhr, vergibt eine Jury aus Kindern in Anwesenheit der Kultusministerin Christine Streichert-Clivot Preise an die Sieger im Gesamtwert von 1 000 Euro. Im Wettbewerb stehen Animationsfilme und kurze Spielfilme, die Kinder in der Großregion im letzten Jahr gedreht haben. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.