Saaruferstraße zeitweise gesperrt : Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Klarenthal

Klarenthal Zwei Personen wurden am Dienstag bei einem Unfall in der Saaruferstraße in Klarenthal leicht verletzt.

In der Saaruferstraße in Klarenthal hat sich an der Einmündung am Ottenhausener Berg am Dienstag gegen 17.10 Uhr ein Unfall ereignet an dem drei Autos beteiligt waren. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden, das dritte wurde leicht beschädigt.