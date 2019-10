Baustelle : Staugefahr auf der A 623 zwischen Saarbrücken und Herrensohr

Baustelle auf der Autobahn am Ludwigsberg in Saarbrücken birgt Staugefahr. (Symbolbild).

Saarbrücken Insbesondere Berufspendler müssen sich zu Stoßzeiten auf Behinderungen am Ludwigsberg in der Landeshauptstadt einstellen.

Bauarbeiten auf der A 623 stehen am Montag, 28. Oktober, an, Deswegen müssen sich Verkehrsteilnehmer an diesem Tag auf Behinderungen einstellen. Wie ein Sprecher des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) in Neunkirchen informiert, ziehen sich die Einschränkungen den gesamten Tag hin.