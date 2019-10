Konzert : Konzert mit Pianist Anton Boldyrev

Pianist Anton Boldyrev konzertiert am Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr, in der Evangelischen Kirche am Lorenzberg in Saarbrücken-Schafbrücke. Er spielt Werke von Liszt (Drei Etuden; Mephisto-Walzer), Mussorgski („Eine Nacht auf dem kahlen Berge“), Borodin (Vorspiel zu „Fürst Igor“) und Beethoven (zwei Sonaten).