Aktuelle Statistik : 32 neue Corona-Infizierte und ein Todesfall im Regionalverband

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes registrierte am Montag, Stand 16 Uhr, 32 neue Coronafälle. Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner (Inzidenz) steigt damit auf 162,5.

21 Personen konnten die Quarantäne verlassen. Somit sind aktuell 1046 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 632 in Saarbrücken, 152 in Völklingen, 58 in Heusweiler, 48 in Riegelsberg, 40 in Friedrichsthal, 33 in Großrosseln, 27 in Sulzbach, 22 in Quierschied, 18 in Püttlingen und 16 in Kleinblittersdorf.