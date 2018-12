später lesen Autoknacker auf Tour Dieb durchwühlte weitere Autos Teilen

Gestern meldeten wir sechs von einem Dieb durchwühlte, teils aufgebrochene Autos im Köllertal, drei davon in Walpershofen. Nun berichtet die Polizei von weiteren Fällen in Walpershofen: Zwei in der Neuweiherstraße geparkte Fahrzeuge – ein Citröen C1 und ein Mercedes 190 D – wurden ebenfalls in der Nacht zu Samstag, 8. Dezember, auf unbekannte Art und Weise aufgebrochen.