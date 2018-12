später lesen Reingold Pflugscheid-Hixberg Chöre und Solisten beim Adventskonzert Teilen

Twittern







Mehrere Chöre beteiligen sich zum dritten Advent am Adventskonzert der Chorgemeinschaft Riegelsberg am Sonntag, 16. Dezember, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche in Riegelsberg. Mit dabei sind auch der Männer- und der Gemischte Chor Reingold Pflugscheid-Hixberg und der Gemischte Chor Köllerbach, zudem treten neben den Chören auch Solisten auf, und auch kurze Lesungen sind vorgesehen.