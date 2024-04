Store in Riegelsberg Zu Besuch bei „Dr. Cannabis“: Gab es nach der Legalisierung einen Ansturm?

Riegelsberg · Nach den Osterfeiertagen war am Dienstag der erste Tag, an dem nach der Cannabis-Freigabe die Geschäfte geöffnet hatten. Gab’s lange Schlangen oder gar Marihuana-Touristen vor „Dr. Cannabis“ in Riegelsberg?

03.04.2024 , 13:33 Uhr

Die medizinische Fachangestellte Julia Moses zeigt Gewächshäuser für den Hanfanbau im Ladenlokal von „Dr Cannabis“ in Riegelsberg. Foto: Fredy Dittgen

Von Fredy Dittgen