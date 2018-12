später lesen Ein paar Euro Anerkennung Zuschüsse für Walpershofer Vereine Teilen

Twittern







Mit der Vergabe von Zuschüssen an die örtlichen Vereine und Verbände beschäftigte sich der Walpershofer Ortsrat am Mittwochabend. 4950 Euro hatten der Riegelsberger Gemeinderat und die Verwaltung dafür zur Verfügung gestellt, die Meldefrist für Vereine war am 15. November beendet. Von Fredy Dittgen