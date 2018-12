In der selben Nacht wurde auch ein in der Neuweiherstraße parkender Pkw einer 37-Jährigen durchwühlt. Einbruchspuren waren allerdings nicht zu entdecken, so dass bislang unklar ist, wie der Täter das Fahrzeug öffnen konnte. Als die Polizei vor Ort eintraf, bemerkten die Beamten noch einen weiteren durchwühlten Pkw, aus dem, nach Angaben des 69-jährigen Besitzers, einige Kleinigkeiten entwendet worden waren. In der selben Nacht wurde zwischen 23 und 9 Uhr auch ein in der Riegelsberger Ellerstraße parkender Pkw aufgebrochen, um ein Navigationsgerät zu entwenden.

In Niedersalbach zerschlug ein unbekannter Täter zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 11 Uhr, mit einem Stein die Seitenscheibe eines Firmenfahrzeugs, das in der Straße Im Stockwald abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendete er ein Mobiltelefon.

Bereits gegen 2.40 Uhr in der Nacht zu Freitag durchsuchte – laut Zeugenhinweis – ein männlicher Fußgänger in Püttlingen einen Pkw, nachdem er unbefugt die Fahrertür geöffnet hatte. Das Auto parkte in einer Einfahrt in der Danziger Straße.

Hinweise zu allen Fällen bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel. (0 68 98) 20 20 oder das Polizeirevier Köllertal, Tel. (0 68 06) 91 00.