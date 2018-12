später lesen Yoga für „Sitzenbleiber“ Damit’s leichter fällt: Yoga mit Stuhl beim Kneippverein Teilen

Twittern







Insbesondere an Menschen mit Bewegungseinschränkungen richtet sich der Stuhl-Yoga-Kurs, den der Kneippverein Riegelsberg ab Januar anbietet, denn „nicht jeder kann seinen Körper zu einer Brezel biegen und anmutig auf der Matte in den Sonnengruß gleiten“, heißt es in der Ankündigung.