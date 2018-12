später lesen Spielautomaten geknackt Einbruch in Wirtschaft: 10 000 Euro Schaden FOTO: picture-alliance/ dpa/dpaweb / Marcus Führer FOTO: picture-alliance/ dpa/dpaweb / Marcus Führer Teilen

Twittern







Unbekannte Einbrecher suchten zwischen 2.30 und 8.30 Uhr in der Nacht zu Samstag eine Gaststätte in der Heusweiler Straße in Walpershofen heim. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter zuerst ein doppelt verglastes Fensterelement aus der Fensterfront und verschafften sich so Zutritt zur Gaststätte.