Kommentar zur - angeblichen - Cannabis-Freigabe in Riegelsberg Viel Rauch um nichts bei der Cannabis-„Freigabe“

Schüsse peitschen durch die Nacht im Krieg der Drogenkartelle, panische Bürger versuchen, dem Kugelhagel zu entfliehen. Die Luft ist stickig und schwül, geschwängert vom süßlichen Duft der Cannabis-Pflanze, deren Dampf in dicken Schwaden durch die Straßen zieht, so dass man die Hand kaum vor Augen sehen kann und jede Sekunde Gefahr liefe, unter die Saarbahn zu geraten, würden sich die Fahrer nicht weigern, jemals wieder die Riegelsberger Slums zu durchqueren ... die Freigabe von Cannabis reißt die Stadt unwiederbringlich in den Höllenschlund der Drogenkriminalität. Und sollten Sie mir tatsächlich auch nur ein Wort von dem glauben, was ich da oben geschrieben habe, dann sind Sie vielleicht doch über irgendwelche dunklen Kanäle an einen Joint zuviel gelangt, denn was da oben steht, ist alles erstunken und erlogen.