Fußball Abstiegskampf: Wieso Delic einem Konkurrenten die Daumen drückt

Die Aufholjagd wurde unsanft gestoppt: Nachdem der abstiegsbedrohte Fußball-Verbandsligist 1. FC Riegelsberg acht Punkte geholt hatte, endete die Serie von vier ungeschlagenen Partien am Ostermontag ausgerechnet beim Schlusslicht SG Großrosseln/St. Nikolaus. Der 1. FC Riegelsberg, der jetzt Drittletzter ist, unterlag bei der SG mit 1:4. „Im Abstiegskampf so eine Leistung abzuliefern, geht gar nicht“, erklärt Trainer Almir Delic. „Wir haben das aber am Dienstag direkt aufgearbeitet“, ergänzt der 49-Jährige. Für seine Mannschaft steht an diesem Sonntag um 17 Uhr das nächste wichtige Duell im Kampf um den Ligaverbleib an: Riegelsberg empfängt den Tabellenvorletzten SV Walpershofen zum Derby.