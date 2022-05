“Hilft uns am allerwenigsten“ : Rehlinger warnt bei Windkraft vor „Sankt-Florians-Prinzip“ – und appelliert an Saar-Kommunen

Neunkirchen Vor Kommunalpolitikern wirbt die Regierungschefin für den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Auf öffentlichen Gebäuden will sie mehr Photovoltaik. Wie Anke Rehlinger die Kommunen ins Boot holen will.

Die neue Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat die Kommunalpolitiker im Saarland aufgerufen, beim geplanten massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien mitzuziehen – auch wenn es vor Ort Proteste gegen neue Windkraftanlagen gibt. „Am allerwenigsten hilft uns das Sankt-Florians-Prinzip“, sagte Rehlinger am Donnerstagabend vor Bürgermeistern und Ratsmitgliedern bei einer Mitgliederversammlung des Saarländischen Städte- und Gemeindetages (SSGT) in der Neunkircher Gebläsehalle.

Rehlinger kündigt Kommunikationsstrategie für Windkraft-Ausbau an

Die Landesregierung werde die Kommunalpolitiker in den Diskussionen über den Windkraft-Ausbau nicht im Regen stehen lassen, sagte Rehlinger. Sie kündigte eine Kommunikationsstrategie an. Man prüfe auch, inwiefern Kommunen und Bürger finanziell am Ausbau der Windkraft beteiligt werden könnten. Rehlinger appellierte zudem an die Kommunen, auf öffentlichen Gebäuden Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Das Land werde hier vorangehen.