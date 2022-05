Nach sechs Monaten auf der ISS : Saar-Astronaut Maurer auf dem Weg zur Erde – Rehlinger: „Das Saarland drückt die Daumen“

Update Fast ein halbes Jahr hat der Saarländer im Weltraum verbracht. Nun kehrt er auf die Erde zurück. Wie seine Heimreise verläuft, zeigt ein Live-Stream.

Nach knapp sechs Monaten im All ist der saarländische Esa-Astronaut Matthias Maurer unterwegs nach Hause. Am frühen Donnerstagmorgen schwebte er zusammen mit den Amerikanern Kayla Barron, Thomas Marshburn und Raja Chari in die Dragon-Kapsel. Diese dockte wenige Minuten später als geplant, um 7.15 Uhr deutscher Zeit, von der Internationalen Raumstation (ISS) ab. Die Landung vor der Küste Floridas (USA) ist für Freitag, 6. Mai, gegen 6.43 Uhr vorgesehen. Maurer wird nach einem kurzen Gesundheitscheck gleich weiter zum Europäischen Astronautenzentrum in Köln fliegen, wo er am Freitag gegen 22.30 Uhr ankommen soll.

Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) freut sich auf die Rückkehr von Matthias Maurer nach seiner rund sechsmonatigen Mission im All. „Das Saarland drückt die Daumen für eine wohlbehaltene Rückkehr und ich freue mich, ihn schon bald wieder im Saarland begrüßen zu können“, sagte sie am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

„Matthias Maurer ist nun sicherlich einer der Saarländer, die am meisten von der Welt gesehen haben und aus einer extrem ungewöhnlichen Perspektive“, sagte Rehlinger. „Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Saarländerinnen und Saarländer stolz sind, dass einer von uns zu einer so bedeutenden Mission aufgebrochen ist und wichtige Forschungsprojekte durchführen konnte.

Der 52-jährige Himmelsstürmer aus der Gemeinde Oberthal hat knapp 177 Tage im erdnahen Orbit gelebt und geforscht. Zusammen mit seiner Crew startete er am 11. November in einer Dragon-Kapsel der US-Firma SpaceX vom Weltraumbahnhof Kennedy Space Center in Cape Canaveral (Florida, USA).