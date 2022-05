Starkregen macht Kummer : Zwei Abende im Zeichen des Hochwasserschutzes

Kleinblittersdorf/Bliesransbach Informationsangebote der Gemeinde Kleinblittersdorf zum Schutz vor Unwettern um zwei Wochen verschoben.

„Im Zuge des Klimawandels sind in den vergangenen Jahren vermehrt Starkregenereignisse aufgetreten und das mit teils verheerenden Auswirkungen. Auch die Gemeinde Kleinblittersdorf war unter anderem im Jahr 2018 von einem Starkregenereignis betroffen. Aus diesem Grund wurde ein Starkregenkonzept erstellt, welches nun in die Umsetzung gehen soll“, erklärt Bürgermeister Rainer Lang. Wie das Konzept gegen Unwetter-Folgen nun in die Tat umzusetzen ist, welche Grenzen und Möglichkeiten Schutzvorkehrungen haben, dazu lädt die Gemeinde zu den Bürgerworkshops ein. Die neuen Termine sind am Dienstag, 24. Mai, 17.30 Uhr, in der Schulturnhalle Bliesransbach (mit Schwerpunkt Ortsteil Bliesransbach) und am Mittwoch, 25. Mai, 17.30 Uhr, in der Spiel- und Sporthalle Kleinblittersdorf. Dort geht es in erster Linie um den Ortsteil Kleinblittersdorf. Doch sind überdies Ausführungen zu den Ortsteilen Auersmacher und Sitterswald vorgesehen.