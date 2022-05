Zwei Schließungen und ein Umzug : Große Veränderungen ab Juni: Nur noch zwei aktive Corona-Impfzentren im Saarland

Das Impfzentrum in Saarbrücken im letzten Jahr. Im Dezember 2021 wurde es aufgrund der steigenden Corona-Inzidenzen noch einmal geöffnet und blieb seitdem offen. Foto: BeckerBredel

Im Saarland wird sich ab Juni die Impfinfrastruktur ändern. Das kündigte das Gesundheitsministerium am Mittwoch an. Zwei der vier jetzt noch aktiven Impfzentren werden schließen, ein weiteres wird in ein sehr bekanntes Gebäude umziehen.

Die Inzidenzen sinken aktuell stetig, auch die Zahlen beim Impfen sind auf niedrigem Niveau. Als Konsequenz daraus hat das saarländische Gesundheitsministerium mit den Vertretern der Landkreise sowie des Regionalverbands jetzt über die Zukunft der saarländischen Impfzentren entschieden.

„Die Landesregierung und die Landkreise sowie der Regionalverband Saarbrücken sind sich grundsätzlich einig darüber, dass der Weiterbetrieb aller vier saarländischen Impfzentren in der aktuellen Form angesichts der geringen Nachfrage weder notwendig noch wirtschaftlich ist. Die niedergelassenen Ärzte können die bestehende Nachfrage problemlos bedienen“, kommentierte der neue saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung die Änderungen.

Auch um für eine mögliche schwerere Infektionswelle im Herbst vorbereitet zu sein, habe der Bund die hälftige Finanzierung der Impfzentren bis zum Jahresende zugesagt. Diese Zusage sei gestern in Absprache auf den Zeitraum bis zum 25. November reduziert worden.

Für die vier saarländischen Impfzentren haben sich Gesundheitsministerium und die Landkreise jetzt auf folgende Regelungen verständigt:

Das Impfzentrum West in Saarlouis bleibt an seinem Standort erhalten und wird den Impfbetrieb aufrechterhalten.

Das Impfzentrum Ost wird in das alte Kaufhof-Gebäude in die Neunkircher Innenstadt umziehen. Der Mietvertrag für das ehemalige Baumarkt-Gebäude läuft derzeit aus und das Impfzentrum soll sich verkleinern. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung der Verlagerung sei bereits erfolgt, teilt das Gesundheitsministerium per Mitteilung mit. Mit dem neuen Standort könne man nicht nur Kosten einsparen, der Standort bringe aufgrund seiner guten Anbindung und zentralen Lage auch Vorteile mit sich. Er sei außerdem ausbaubar.

Das Impfzentrum Süd in Saarbrücken wird zum 31. Mai in den „Stand-By-Modus“ versetzt. Die Infrastruktur soll für einen eventuellen weiteren Einsatz vor Ort bleiben, der Betrieb selbst wird aber eingestellt. Ein Teil des Personals soll vom Gesundheitsamt des Regionalverbandes übernommen werden.

Das Impfzentrum Nord in Wadern-Büschfeld wird zum 31. Mai komplett geschlossen. Die Mehrzweckhalle kann damit wieder normal genutzt werden. Das Material wird eingelagert und kann bei Bedarf erneut genutzt werden.