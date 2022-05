Öffentlichkeitsfahndung : Konten mit geklauten EC-Karten abgeräumt: Polizei sucht im Saarland zwei mutmaßliche Diebe (mit Fotos)

Frierdrichsthal/Neunkirchen/Homburg Die Polizei im Saarland fahndet derzeit nach zwei mutmaßlichen EC-Karten-Dieben. Ein Vorfall ereignete sich bereits Mitte November 2021 in Friedrichsthal, ein weiterer im Januar 2022 in Homburg.

Ein 85-Jähriger ist am 23. Januar in einer Bankfiliale in Homburg Opfer eines Diebstahls geworden. Gegen 11 Uhr stahl ein bisher unbekannter Täter dem Bankkunden die EC-Karte in der Filiale in der Talstraße. Kurz nach dem Diebstahl setzte der mutmaßliche Täter an einem Geldautomaten die EC-Karte ein. Er beim Abheben des Geldes von einer Videokamera aufgenommen (Foto in der Bildergalerie).