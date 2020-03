Serie Menschen im Regionalverband : Vereinsmensch reist oft aus Berlin an

Quierschied/Berlin Als Vize-Vorsitzender gibt Detlef Fecht fast alles für den Mandolinen- und Gitarrenverein Quierschied.

Dabei kam er in Kontakt mit Stadt- und Raumplanern und wusste irgendwann: Das ist es, was ich will. Also galt es nach dem Zivildienst, erst mal das Abitur nachzuholen. Als Studienort kam anschließend nur Berlin in Frage, der Fächerkombination wegen: Geographie plus Stadt- und Regionalplanung plus Soziologie.