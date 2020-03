Vortrag über eine Volkskrankheit : Neurologe klärt in Quierschied auf über Demenz

Demenz ist eine Herausforderung für die Betroffenen ebenso wie für ihre Familien (Symbolfoto). In Quierschied klärt ein Vortrag über diese Volkskrankheit auf. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Quierschied Um Demenz und besonders die Alzheimer-Krankheit geht es in einem Gratisvortrag in der Gemeindebücherei Quierschied, Marienstraße 3. Er beginnt am Dienstag, 7. April, um 18 Uhr. Dr. Michael Gawlitza, Chefarzt der Sulzbacher Klinik für Neurologie im Knappschaftsklinikum Saar, erläutert, wie das Gedächtnis funktioniert.



