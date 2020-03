Porträt : Geschichten aus Orient und Okzident

Quierschied/Saarbrücken Moschgan Ebrahimi und Arash Talebi bringen im Saarbrücker Theater im Viertel Poesie und Musik zusammen.

Moschgan Ebrahimi wurde 1965 in Quierschied geboren. Ihr Name lässt viele Menschen darauf schließen, dass sie ganz woanders herkommt. Wäre die Tochter eines Iraners und einer Österreicherin nach der Mutter benannt worden und hätte sie einen europäisch klingenden Vornamen wie ihre als Sängerin bekannte Schwester Susan, wäre sicher vieles anders verlaufen in ihrem Leben. So etwa berichtet Ebrahimi davon, dass ihre Tochter jüngst davon abriet, als Bürge gegenüber Vermieter aufzutreten – das würde die ohnehin schwierige Wohnungssuche eher noch komplizierter machen.

Die erste Erfahrung mit Fremdenfeindlichkeit hat Ebrahimi in einen Text namens „Der erste Mercedes“ gepackt. Als sie nämlich als Kind erleben musste, wie der mit „Kraft, Wille, Arbeit und Disziplin bezahlte“ Mercedes ihres Vaters eines Morgens mit zerkratztem Lack vor dem Haus stand. Dazu haben die Täter die Inschrift „Scheiß Kanacken raus“ hinterlassen. Diesen und weitere Texte wird Ebrahimi am 29. März im Theater im Viertel vorlesen. Musikalische Verstärkung erfährt sie dabei vom iranischen Flüchtling und Musiker Arash Talebi. Dieser beherrscht die Santur, ein traditionelles orientalisches Instrument. Im Iran war es ihm nach Aussagen von Ebrahimi gut gegangen, er hatte Gastauftritte und durfte auch mal das Land für eine Lehrtätigkeit in Chile verlassen. Doch eine heimlich aufgenommene CD mit regimekritischen Texte, die in falsche Hände fiel, veranlasste Talebi zur Flucht über die Balkanroute nach Deutschland. Jetzt lebt er in Eppelborn und macht eine Tischlerlehre – was ihn als Musiker natürlich wenig zufriedenstellt. Doch ist die Santur eben ein so exotisches Instrument, dass es schwer ist, in Deutschland damit Geld zu verdienen.