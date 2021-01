Wegen hohen Kosten : Sellerbacher Humes im Dornröschenschlaf

Der Natur- und Vogelschutzverein Köllerbach möchte das Naherholungsgebiet Sellerbacher Humes an der Josef-Kimmling-Hütte wieder zu altem Glanz zurückführen. Von den beiden Weihern ist der obere ganz ausgetrocknet, der untere (Foto) hat nur noch wenig Wasser. Den Sellerbach wieder in den Weiher zu leiten würde jedoch ordentlich ins Geld gehen. Auf dem Foto die Vereinsmitglieder Silke Dlugas (links) und Britta Klöttschen-Seith. Foto: Engel

Püttlingen Natur- und Vogelschutzverein Köllerbach würde den alten Glanz gerne wiederbeleben. Eine Finanzierung mit Hilfe der Stadt ist aber keineswegs sicher.

Man kann sicher nicht sagen, die Sellerbacher Humes und die Franz-Josef-Kimmling-Hütte „waren“ ein beliebtes Ausflugsziel im Grünen, denn in schöner Natur bei Püttlingen-Köllerbach gelegen sind sie schließlich noch immer. Es gibt auch einen Spielplatz mit einer kleinen alten Lok, Innen- und Außengastronomie, und mit etwas Glück lassen sich Enten, Reiher, Eisvögel und Rot- wie auch Gelbwangenschildkröten beobachten.

Doch ein Teil des Geländes ist schon seit Jahren in einen Dornröschenschlaf gefallen. In der Vogelvoliere sind schon lange keine Vögel mehr zu Gast, die Entenhäuser sind verwildert, der offiziell gesperrte Rundweg um die beiden Weiher ist eigentlich nicht mehr wirklich vorhanden und um die beiden kleinen Weiher selbst, die einst der Sellerbach auf seinem Weg zum Köllerbach mit Wasser füllte, ist es noch schlechter bestellt.

Die ganze Anlage war von einer früheren Generation des Natur- und Vogelschutzvereins Köllerbach in ein kleines Paradies verwandelt worden. Und die jetzigen Akteure des Vereins würden das auch gerne, einschließlich verschiedener Aktivitäten, wieder aufleben lassen, sind bereit, ihre Arbeitskraft einzusetzen und haben schon Pläne geschmiedet. Die Kosten jedoch, so erklären sie in einem Gespräch vor Ort, können sie nicht stemmen und hoffen insbesondere auf Unterstützung durch die Stadt Püttlingen.