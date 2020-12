Papp-Polit-Prominenz : Die Bundeskanzlerin wohnt jetzt in Püttlingen

Mit typischer Merkel-Raute ist die Kanzlerin in einen Bus am Ortsausgang Püttlingen eingezogen, wie u.a. auch Charlie Chaplin und Marylin Monroe. Foto: Marco Reuther

Das Köllertal ist nun auch die Heimat von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Da bei ihr auch Stan Laurel und Oliver Hardy eingezogen sind, fragen wir uns, ob das womöglich die Alternativen zu Friedrich Merz und Armin Laschet sind?

Püttlingen scheint sich zum Polit-Mittelpunkt der Bundesrepublik zu entwickeln. Dass man in der kleinen Stadt mitunter die Bundesverteidigungsministerin und CDU-Bundesvorsitzende trifft, ist ja bekannt. Jetzt hat hier aber offenbar auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Dauer-Wohnsitz genommen. Doch, ehrlich. Jeden Morgen starrt sie mich an, wenn ich an ihr vorbeifahre.

Außerdem lebt Frau Merkel – hoffentlich ist da der Herr Sauer nicht sauer – nun in einer Kommune, denn neben ihr sieht man noch allerhand andere Prominenz in den Fenstern wie Thomas Gottschalk, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin oder Muhammad Ali. Wobei ihr neuer Wohnsitz ziemlich ungewöhnlich ist. Es handelt sich um einen Linienbus, der am Ortsausgang von Püttlingen in Richtung Völklingen abgestellt ist. Und bei genauem Hinsehen sind es lebensgroße Papp-Kameraden, die sich da im Bus tummeln – nur Frau Karrenbauer ist natürlich nicht von Pappe, wenn man sie in Püttlingen trifft.