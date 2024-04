„Miss Germany meets Jesus“ Was Miss Germany 2023 im Kloster Heilig Kreuz in Püttlingen macht

Es sei gelungen, die frühere Miss Germany Kira Geiss, die evangelische Christin ist - wir legen Wert auf Ökumene – zu motivieren, zu uns ins Saarland zu kommen“, hieß es in einer Mitteilung des Teams zum Neuaufbau des Klosters Heilig Kreuz in Püttlingen. Doch was macht eine Schönheitskönigin in einem Kloster?