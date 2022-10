Kolumne Unsere Woche : Armut als Propaganda-Zweck

Meinung Während die Tafeln in Lebach und Saarlouis einen Aufnahmestopp verhängen müssen, ätzt Friedrich Merz über „Sozialtouristen“. Beides sind Symptome eines kranken Systems.

Die Not wächst an allen Ecken und Enden und mit ihr die Versuche, sie politisch auszuschlachten. Friedrich Merz – CDU-Privatflugzeugbesitzer, der sich selbst zur Mittelschicht zählt –, weiß natürlich nicht, dass die Tafeln in Saarlouis und Lebach in dieser Woche einen Aufnahmestopp verhängen mussten. Wenn er aber ukrainische Kriegsflüchtlinge als „Sozialtouristen“ verhöhnt (und kurz darauf halbherzig zurückrudert), ist das nichts weiter als der Versuch, die Schwächsten der Gesellschaft gegeneinander auszuspielen.