Täter fuhren roten Ford Fiesta : Polizei schnappt falsche Spendensammler auf Rewe-Parkplatz in Püttlingen

Püttlingen Am Mittwochmittag wurde der Polizei in Völklingen mitgeteilt, dass mehrere Männer auf dem Rewe-Parkplatz in Püttlingen Geld für Taubstumme sammeln wollten. Sie seien mit einem roten Ford Fiesta und einem Audi mit französischem Kennzeichen vorgefahren.

Die Polizei konnte den roten Fiesta später in Riegelsberg in der Saarbrücker Straße anhalten und die drei Männer kontrollieren. Zuvor hatte der Beifahrer ein Papierknäuel aus dem Fenster geworfen. Dabei handelte es sich um eine Unterschriftenliste überschrieben mit „Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder“. Ein Ermittlungsverfahren wegen Spenden- und Bettelbetrug wurde eingeleitet.