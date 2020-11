Polizei sucht Zeugen : Täter klaut Katalysator in Riegelsberg

Riegelsberg Nach einem Diebstahl am Montagmorgen hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise von Bürgern.

Ein dreister Dieb hat am Montagmorgen in der Überhofer Straße in Riegelsberg an einem Seat Arosa den Katalysator gestohlen. Mit welchem Werkzeug ist bisher nicht bekannt. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Das teilt die Völklinger Polizei mit.