Gelbe Tonne : Zu grau, grün und blau kommt jetzt noch gelb

Köllertal Der Kunststoff-Sack hat ausgedient, Grundstückseigner im Köllertal können schon mal nach einem Platz für die Gelbe Tonne suchen.

Die drei Köllertal-Kommunen gehören zu den 48 saarländischen Städten und Gemeinden, in denen die Gelbe Tonne den Gelben Sack ablöst. Läuft alles nach Plan, dann wird „die Gelbe“ von der Friedrichsthaler Firma Paulus in Püttlingen in der ersten Februarwoche eingeführt, in Riegelsberg zwischen 8. und 19. Februar und in Heusweiler zwischen dem 22. Februar und dem 5. März.