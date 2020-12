Polizeimeldung : Riegelsberg: Brand an Notrufsäule

Riegelsberg Am Dienstag wurde der Polizei gegen 13.40 Uhr eine brennende Notrufsäule an der Saarbahnhaltestelle im Russenweg in Riegelsberg gemeldet. Der Brand war laut Polizei bereits gelöscht, als die Beamten eintrafen.

An der Säule wurde eine Rundumleuchte beschädigt.