Wenn man wieder rein darf : Themen-Ausstellung des Kulturforums Köllertal

Auch das provokante Bild „Ohne Titel“ von 1990 des Saarbrücker Künstlers Armin Rohr ist in der Ausstellung „Spuren – Raum – Körper“ des Kulturforums Köllertal zu sehen. Foto: Kulturforum Köllertal

Püttlingen Das Kulturforum Köllertal startet seinen neuen Winterfahrplan auch mit der Themen-Ausstellung „Spuren – Raum – Körper“ aus seiner umfangreichen Kunstsammlung „Galerie des Köllertals“. In der Werkschau werden 22 Bilder von regionalen Künstlerinnen und Künstlern präsentiert.

„In unserer neuen Ausstellung kann sich der Betrachter auf eine interessante Spurensuche begeben. Die Bilderauswahl verbindet die Variation menschlicher Körperformen mit der freien Umsetzung räumlicher Strukturen“, sagte Heike Kolling-Krumm, Geschäftsführerin des Kulturforums Köllertal. Die neue Ausstellung spiegele auch die künstlerische Vielfalt der Region wider. Denn es geht, so die Pressemitteilung, um Künstlerinnen und Künstler, die im Köllertal leben oder gelebt haben, aber auch um solche, die einen Bezug zur Region oder zum Püttlinger Bahnhof haben. Das Konzept zur Ausstellung haben die Vorstandsmitglieder Brigitte Hayo-Rousché, Heike Kolling-Krumm und Heidrun Ollinger entwickelt. Die Ausstellung zeige dabei ein breites Spektrum an Techniken: „Es finden sich sowohl gegenständliche als auch abstrakte Bilder darin. Von Porträtzeichnungen, Radierungen und Monotypien reicht die Bandbreite bis zu Collagen und Bildern in Acryl, Öl oder Mischtechnik.“