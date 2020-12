Das liebe Geld : Im Stadtrat Püttlingen geht’s um den Haushaltsabschluss und mehr

Im Püttlinger Stadtrat geht’s unter anderem um den Haushaltsabschluss des Jahres 2019 und die Entlastung der Bürgermeisterin. Foto: dpa-tmn/Monika Skolimowska

Püttlingen Der Püttlinger Stadtrat tagt öffentlich am Mittwoch, 16. Dezember, 17 Uhr, in der Stadthalle. Es geht dabei um den Haushalts-Abschluss des Jahres 2019 und die Entlastung der Bürgermeisterin. Zudem stehen Änderungen der Geschäftsordnung des Stadtrates und der Satzung des Jugendbeirates an.

Die Musikschule Püttlingen stellt ihren Geschäftsbericht vor, ebenso spricht die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt über ihren Tätigkeitsbericht. Zudem soll der Asyl- und Zuwanderungsbericht der Stadt fortgeschrieben werden.