Naturdenkmäler in der Region : Beton, den die Natur gemacht hat

Quierschied/Holz Das Holzer Konglomerat wirkt fast wie von Menschenhand erschaffen. Dabei ist die Gesteinsschicht wesentlich älter.

Gefühlt liegt dieses Naturdenkmal in Holz, korrekterweise allerdings zählt es gerade noch zu Quierschied. Trotzdem sind die riesigen Gesteinsbrocken des Holzer Konglomerats am Oberlauf des Holzer Bachs am besten vom Heusweiler Ortsteil aus zu erkunden. Am Ende der Sackgasse des Steinrother Wegs führt eine Brücke über die Autobahn, dahinter steht eine Tafel für einen Baum des Jahres, danaben führt ein Trampelpfad bergab in den Wald. Nach kurzer Strecke erblickt man im Unterholz einen Teich und dahinter bereits die wie hingeschüttet wirkenden Gesteinsbrocken, die beidseits des Weges dick bemost zwischen den Bäumen liegen. Wer genau hinschaut erkennt das betonähnliche Gestein mit den eingeschlossenen Kieseln, das Holzer Konglomerat, Anzeichen einer 300 Millionen Jahre alten Gesteinsschicht, die in diesem Wald bis hinüber nach Quierschied und Fischbach an vielen Stellen offen zu sehen ist.