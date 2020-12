Püttlingen/Regionalverband : Rat fördert Weihnachtsfeiern in Seniorenheimen

Püttlingen/Regionalverband Weil der Regionalverband nicht zahlen kann, springt die Stadt Püttlingen ein und bezuschusst die Weihachtsfeiern der beiden Seniorenheime.

(et) Verschiedene Klein-Zuschüsse des Regionalverbandes Saarbrücken waren aus haushaltsrechtlichen Gründen gestrichen worden, hieß es in der Püttlinger Stadtratssitzung zur Erklärung dafür, dass die Stadt in zwei Fällen in die Bresche gesprungen ist.