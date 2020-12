Vorfall in Ritterstraße : Täter schlagen Pkw-Spiegel ab

Die Polizei bittet um Hinweise zur Beschädigung von drei Autos im Püttlinger Ortsteil Ritterstraße. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ritterstraße In der Nacht auf Sonntag, 27. Dezember, haben Unbekannte in Ritterstraße an drei in der Siedlerstraße geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten. Laut Polizei hatte ein Anwohner zwischen 2 Uhr und 3 Uhr jugendliches Gelächter und einen Knall gehört.