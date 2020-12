Polizeibericht aus Püttlingen : Unbekannter zerkratzt Autos

Püttlingen-Köllerbach In der Zeit von Mittwoch, 23. Dezember, 17 Uhr, bis Donnerstag, 24. Dezember, 15.40 Uhr, wurden in der Arndtstraße von Püttlingen-Köllerbach mindestens vier Pkw beschädigt. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Ein bislang unbekannter Täter hat mit einem spitzen Gegenstand die Seiten der Fahrzeuge zerkratzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 8000 Euro. Die Polizeiinspektion Völklingen bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer im oben genannten Zeitraum irgendetwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat, soll sich an die Polizei in Völklingen wenden – unter (06898) 2020 – oder an jede andere Polizeidienststelle.