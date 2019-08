Konzert : Püttlingen präsentiert Rock’n Roll der 50er

Püttlingen Das Kulturforum Köllertal präsentiert an der vorletzten Station seines Sommerfahrplans dynamischem Rock’n’Roll der 1950er Jahre. The Alligators um den französischen Leadsänger Christophe Guldner treten am Freitag, 9. August, 19.30 Uhr open air am historischen Püttlinger Bahnhof auf.

