Völklingen : Oldtimer treffen sich zum Korso in Völklingen

Oldtimer treffen sich zum Korso in Völklingen

Völklingen Am verkaufsoffenen Sonntag hatte der Völklinger Wirtschaftskreis eine Parade ehrwürdiger Autos und Motorräder organisiert.

„Der Völklinger Wirtschaftskreis gibt sich viel Mühe, da wollte ich dabei sein“, sagt Hanne Thieser aus Saarbrücken – sie hat trotz des starken Regens ihre alte blaue Ente aus der Garage geholt und ist zum 18. Völklinger Oldtimerkorso aufgebrochen, der zum Höhepunkt des gestrigen verkaufsoffenen Sonntags wurde. Thiesers Ente ist 34 Jahre alt, das Stoffverdeck blieb gestern zu. Trotzdem hatte der Entenclub „Happy Ents“ aus Saarbrücken mehrere Fahrzeuge am Start.

Der Regen erschütterte auch Gerhard Schneider aus Wadern nicht. Er kam sogar mit dem Motorrad nach Völklingen, einer BMW von 1951, die ihm seit 30 Jahren gehört. Früher hatte Schneider eine Tankstelle mit Werkstatt in Quierschied, er ist vom Fach und macht alle Arbeiten an der Maschine selbst. Acht historische Bikes besitzt er, die BMW ist sein Schmuckstück. Sie wurde in Völklingen auch prämiert. Der Regen? „Die Maschine wird geputzt. Dann ist alles wieder gut. Nur den Winter meide ich, weil das Salz die Maschinen angreift. Ansonsten bin ich von April bis Oktober bei jedem Wetter unterwegs“, sagte der Rentner.