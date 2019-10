Saarbrücken : Saarbrücker Ratsmehrheit stoppt Heidenkopf-Projekt

Saarbrücken Die Jamaika-Koalition will in der kommenden Stadtratssitzung die geplante Bebauung des Heidenkopfes stoppen. Das kündigt die FDP-Stadtratsfraktion an. „Der Wald am Heidenkopf ist nicht nur aufgrund der Naherholungs-, sondern gerade wegen seiner Filterfunktion unverzichtbar“, erklärt Fraktionschef Helmut Isringhaus.

