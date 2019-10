Zwei Personen leicht verletzt : Unfall in Sulzbach: Wehr befreit eingeklemmten Senior

In der Ortsmitte von Sulzbach ereignete sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall.

Sulzbach Die Kreuzung in der Stadtmitte war für über eine Stunde voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zwei Menschen wurden bei einem Unfall leicht verletzt, zu dem es am Sonntag gegen 13 Uhr in Sulzbach, im Kreuzungsbereich Sulzbachtalstraße/An der Klinik gekommen war. Ein 75-jähriger, der mit seinem Auto in Richtung Sulzbach unterwegs war, kollidierte mit dem Pkw einer 18-Jährigen, die in Richtung Dudweiler fuhr.