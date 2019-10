Völklingen : Oldtimer-Korso in Völklingen

Zum 18. Mal lädt am Sonntag, 20. Oktober, der Völklinger Wirtschaftskreis im Rahmen des Herbsttages zum Oldtimer-Korso in die Innenstadt ein. Am Morgen treffen sich die Fahrzeuge auf dem Hindenburgplatz. Zum vorigen Treffen war auch Elvis erschienen, mitgebracht hatten ihn Nadine und Jürgen mit ihrem VW Käfer aus dem Jahr 1972. Foto: BeckerBredel

Völklingen Der Völklinger Wirtschaftskreis lädt am Sonntag, 20. Oktober, 13 bis 18 Uhr, zum „Herbsttag“, den verkaufsoffenen Sonntag im Herbst in. Im Rahmenprogramm gibt es den 18. Völklinger Oldtimer-Korso zu sehen.

Nachdem im vergangenen Jahr weit über 300 historische PKWs, Lastwagen, Motorräder und Traktoren teilgenommen hatten, sind auch in diesem Jahr die Erwartungen an die Veranstaltung hoch. Ab 9 Uhr sammeln sich die Fahrzeuge auf dem Hindenburgplatz, dem Rathausplatz, dem Otto-Hemmer-Platz und dem Schulhof der Mühlgewannschule. Den Fahrern wird ein Fahrer-Frühstück im Festzelt angeboten. Anmeldungen für den Korso sind bis 13 Uhr an der zentralen Anmeldestelle vor dem Neuen Rathaus möglich. Ab 13.30 Uhr beginnt der Korso mit einer Rundfahrt aller Fahrzeuge durch die Innenstadt, am Moderatorenstand in der Rathausstraße werden sie einzeln vorgestellt.