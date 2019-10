Saarbrücken : Unterbewusstsein trifft Figurentheater

Saarbrücken In der Spielzeit 2019 im Kleinen Theater im Rathaus geht’s um „Phantasien, die uns antreiben, aber auch ängstigen“.

Auch in der Herbstspielzeit sollen nun solche Gedanken im Zentrum stehen. Und weil Altpeter seiner Programmgestaltung gerne literarische Zitate zugrunde legt, darf als Mottogeber diesmal kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe herhalten: „Die Menschen lieben die Dämmerung mehr als den hellen Tag, und eben in der Dämmerung erscheinen die Gespenster.“

Altpeter will die Zuschauer also mit ihren (Alb-)Träumen konfrontieren, und es versteht sich, dass es dabei nicht immer mit ernsten Dingen zugeht. „Es gehört zum Wesen des Figurentheaters, dass es stets auch seinen ganz eigenen Witz entfaltet“, meint Altpeter.

Zum ersten Mal dabei ist nun das Theater „Salz & Pfeffer“ aus Nürnberg: Seine aufwendige Produktion „Frankenstein“ (in Kooperation mit dem Studiengang Regie der Theaterakademie August Everding, München) wird am 2. November aus Platzgründen allerdings im Theater im Viertel (TiV) laufen – die logistische Zusammenarbeit mit dem TiV existiert schon lange.

Wie gehabt bietet das Kleine Theater an den Sonntagnachmittagen um 15 Uhr Familienvorstellungen an. „Gerade für Kinder bietet das Figurentheater einen idealen Einstieg in das Genre, weil es, viel mehr noch als das ‚große‘ Theater, mit der Vorstellungskraft der Kinder spielen kann“, erläutert Altpeter. Da wird sich beispielsweise am 24. November beim „Figurentheater Unterwegs“ (Bad Waldsee) Schneewittchen ein Monster stricken.