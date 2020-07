Kolumne So kann’s gehen : Der Markt regelt nix!

Kommentarkopf Aline Pabst Foto: SZ/Robby Lorenz

Es klingt so simpel: Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Was aber, wenn diejenigen, die Waren anbieten, ihre ganz eigenen Vorstellungen davon haben, was ich als Kundin mögen muss?

Fleischfabrikant Tönnies hat die Branche in ihre schwerste Krise seit Erfindung der Grünkernfrikadelle gestürzt. Jedenfalls, wenn man den sozialen Medien glaubt. Da herrscht blankes Entsetzen über die Zustände im Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück. Hygiene mangelhaft! Völlig desolate Arbeitsbedingungen! Und dann dieses Horrorbild: 20 000 geschlachtete Schweine, nur in diesem einen Schlachthof, PRO TAG!

Ich finde das ja fast schon niedlich. Nicht die Affäre an sich natürlich. Die Reaktionen darauf. Seien wir mal ehrlich: So richtig überraschend waren diese „Enthüllungen“ nicht. Aber was mecker ich: Schließlich scheinen seit dem Skandal viele ihren Fleischkonsum zu überdenken. Super Sache, zudem noch nie so einfach wie heute. Inzwischen gibt es Ersatzprodukte, neben denen Grünkernfrikadellen aussehen wie etwas, das nicht mal Herr Tönnies als Schweinefutter verwenden würde.