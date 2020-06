Die Pandemie und der Fall Tönnies : Das Billigprinzip wird zur Brutstätte von Corona

Nun geht alles wieder von vorne los: Schulen und Kitas sind geschlossen, Menschen werden unter Quarantäne gestellt, selbst die Bundeswehr muss anrücken, um zu helfen. Fast das volle Anti-Corona-Programm spulen die Behörden im Kreis Gütersloh derzeit ab.

Ärger, Wut und Verzweiflung bei vielen Menschen dort sind völlig verständlich. Sie müssen jetzt ausbaden, was ihnen von anderer Seite eingebrockt worden ist – von einem Industriezweig, der seit Jahren durch miserable Arbeitsbedingungen, Dumpinglöhne und unsägliche Werkvertrags-Konstruktionen mit Sub- und Subsub-Unternehmen auffällt. So wird man zur Brutstätte von Corona, so entstehen Infektionsherde, die plötzlich alle bedrohen. Der Fall Tönnies ist kein Einzelfall. Vor wenigen Wochen war Westfleisch im NRW-Kreis Coesfeld betroffen. Auch da wurden Hunderte osteuropäische Billigarbeiter positiv auf Corona getestet.

Das ist – wenn man so will – zumindest das Gute an der Pandemie: Die Verdrängung der Realitäten, die schon ewig bekannt sind, hat ein Ende. In den letzten Jahren hat es immer wieder parlamentarische Anfragen gegeben, in denen die Bundesregierung kleinlaut einräumen musste, dass es miserabel um die Standards in den Schlachthöfen steht; vom Umgang mit den Tieren ganz zu schweigen. Doch passiert ist wenig bis nichts und kontrolliert wurde ohnehin kaum. Der Tönnies-Konzern hat das Billig-Prinzip perfektioniert, sagen Insider. In Europa sei er wegen seiner Marktmacht gefürchtet. Zur Wahrheit gehört freilich auch: Die Konsumenten haben es der Industrie zu leicht gemacht. Jahrelang ist von den Verbrauchern möglichst günstiges Fleisch eingefordert worden. Das darf man nicht vergessen, wenn man die Zustände in den Schlachtbetrieben beklagt.