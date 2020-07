Kolumne So kann’s gehen : Elvis war eigentlich blond

Kolumne So kann’s gehen

Gespräche mit Menschen, die man kaum kennt, können wirklich zäh sein. Immer wieder erlebte ich Situationen mit peinlichem Schweigen oder zwanghaftem Small-Talk.

Irgendwann schenkte mir meine Schwester ein Buch mit skurrilen Fakten, die einen lockeren Plausch erleichtern sollen. Seitdem bereite ich mich auf heikle Treffen akribisch vor. Ich merke mir Dinge wie etwa, dass Homer Simpson im arabischen Sprachraum Omar Shamshoon heißt. Oder dass weltweit 23 Prozent aller Schäden an Fotokopierern von Leuten erzeugt werden, die sich auf das Gerät setzen, um ihren Hintern zu kopieren. Ein echter Knaller auf jeder Party! Außerdem las ich, dass Elvis eigentlich blond war und dass er sich seine Tolle bei Tony Curtis abgeschaut hat.

In Wahrheit würde ich viel lieber über Musik, Fußball oder Filme reden, aber man weiß ja nie, wofür die anderen sich so interessieren. Neulich waren wir bei Freunden meiner Partnerin eingeladen. Ich rechnete mit dem Schlimmsten. Kurz vor der Abfahrt las ich in meinem Ratgeber noch, dass der Farbstoff E 120 für gemahlene Schildläuse steht. Ich fühlte mich gut vorbereitet.