Der Fall Colin Kaepernick : Der amerikanische Alptraum

Der Fall des Football-Profis Colin Kaepernick spaltet seit Jahren die amerikanische Gesellschaft - und nun auch das ein oder andere Saarbrücker Wohnzimmer.

Als ich kürzlich folgende Nachricht las, verstand ich nur Bahnhof: US-Präsident Donald Trump ist für ein Comeback des Football-Profis Colin Kaepernick. Die Geschichte des Colin Kaepernick war mir kaum bekannt. Und ich konnte mir vor allem nicht ausmalen, was Trump damit zu tun haben soll. Ich fragte einen footballbegeisterten Freund, was es damit auf sich hat. Er erzählte mir, dass es zum Fall Kaepernick derzeit eine Doku in der Arte-Mediathek gibt. Gestern Abend sahen wir sie uns an – und erfuhren eine Wahnsinns-Geschichte.