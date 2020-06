Gastronomie : Respekt vor Wirten und Bedienungen

Martin Rolshausen Foto: SZ/Robby Lorenz

Ja, es nervt, in Gasthäusern Formulare auszufüllen und Masken zu tragen. Und ja, nicht alles, was da Vorschrift ist, wirkt auch nur ansatzweise logisch. Aber die Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, haben sich die Spielregeln nicht ausgedacht.

Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte