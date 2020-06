Kolumne So kann’s gehen : Immer positiv denken

Saarbrücken Man sollte immer versuchen, das Positive zu sehen. Lautet jedenfalls eine Binsenweisheit, die gerne von Hobbypsychologen zitiert wird. Bei Corona fällt das vielen schwer. Mir ist diese Woche etwas Positives eingefallen.

Seit 1994 verbringe ich immer die zweite Sommerferienwoche in einem Zeltlager. Die letzten Jahre habe ich meist in einer Nacht- und Nebelaktion zwischen Arbeit und Autopacken am nächsten Morgen alle Beeren im Garten geerntet, verarbeitet oder eingefroren. Während also kiloweise Stachel-, Johannis- und Jostabeeren (eine grandiose Kreuzung aus Stachelbeeren und schwarzen Johannisbeeren) in der Küche darauf warteten, dass sie aus ihren Schüsseln befreit werden, musste ich natürlich nochmal runter in den Garten. Schließlich könnte es ja doch sein, dass die Brombeeren im Laufe der letzten zwei Stunden doch reif geworden sind. Das ist leider nie passiert. Sie waren immer noch sauer und zum Teil noch grün.